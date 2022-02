Super Bowl 2022 EN DIRECT : Un stade hollywoodien à la hauteur de l'événement... Suivez Rams-Bengals...

Près de 40 ans que L.A. attend ça. Après une longue traversée du désert sans équipe NFL, Los Angeles espère faire comme Tampa Bay l’an dernier et remporter le Super Bowl à domicile. Au SoFi stadium d’Inglewood, les Rams de Matthew Stafford et Cooper Kupp défient les Bengals du jeune quarterback Joe Burrow et de son compère universitaire Ja’marr Chase. Sur le papier, les Rams sont favoris, principalement car la ligne offensive de Cincinnati risque d’avoir beaucoup de mal à protéger Burrow face au monstre défensif Aaron Donald. Mais après deux défaites en 1982 et 1987, les Bengals ont réussi des comebacks incroyables lors des playoffs et veulent faire mentir les bookmakers une dernière fois.

Comment souvent, le sport est loin d’être le seul intérêt de ce Super Bowl. Dans un stade futuriste à demi enterré de près de 6 milliards de dollars, 100.000 spectateurs auront la chance d’assister à l’un des half-time show les plus attendus de l’histoire avec les bad boys du westside Snoop Dogg, Dr Dre et Kendrick Lamar, accompagnés d’Eminem et Mary J. Blige. A la télévision, 100 millions d’Américains découvriront des pubs très attendues, mais aussi la première bande-annonce de la série Lord of the Rings d’Amazon.

>> Rendez-vous à partir de minuit pour suivre cette nuit de folie