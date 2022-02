Lundi 14 février – Jour 10

Les Français au menu

Après une journée de dimanche faste (trois médailles dont le deuxième titre de Quentin Fillon Maillet), on attend encore de l’or ce lundi. Quatre ans après l’affaire de la robe qui les avait privés du sacre, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne sont pas loin de toucher au but. En tête après le programme court, record du monde en prime, le duo français va patiner avec une immense pancarte de favori dans le dos lors du libre. Pas toujours facile à porter, mais le binôme est en mission à Pékin, alors…

Battue par la Chinoise Eileen Gu en Big Air, Tess Ledeux va tenter de prendre sa revanche en slopestyle. Les deux rivales se retrouvent dans des qualifs reportées d’une journée pour cause de neige, alors que la finale est prévue mardi.

Amateurs de bobsleigh, ne ratez pas la suite de l’épopée de Margot Boch (monobob), 10e après deux manches, et l’entrée en lice de la paire Dorian Hauterville – Romain Heinrich (bob à deux). Enfin, la snowboardeuse Lucile Lefevre, 27e en slopestyle, disputera la dernière épreuve de sa carrière en Big Air.

La star du jour

Vu de France, l’épreuve de saut à ski masculin par équipes ne va pas déchaîner les passions. Et pourtant, une légende se glisse dans ce concours : Simon Ammann va sans doute dire adieu aux JO après un parcours aussi long que glorieux. A 40 ans, le Suisse dispute ses septièmes Jeux, un record dans son pays. Et il a remporté quatre médailles d’or (deux à Salt Lake City en 2002, deux autres à Vancouver en 2010).

Forcément, ses belles années sont loin derrière ce drôle d’oiseau, 25e de chacune de ses épreuves individuelles à Pékin. Mais ce n’est pas tous les jours qu’on dit au revoir à une légende du sport.



