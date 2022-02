JO 2022 EN DIRECT : Après deux journées difficiles, la France olympique a faim de médailles...

Yo les Olympix, ça farte? Nous, on est remontés comme des coucous. Après deux jours sans monter sur le moindre podium olympique, il est grand temps que la France se ressaisisse à Pékin. Ne soyons pas alarmistes pour autant : avec six médailles dont une en aux JO 2022, les Bleus affichent un bilan honnête, même si on était en droit d'espérer mieux d'athlètes comme Perrine Laffont ou Julia Pereira. Mais qu'importe, à l'horizon, Quentin Fillon-Maillet a peut-être beaucoup à nous offrir. Déjà médaillé d'or, le leader de la coupe du monde de biathlon, accompagné de son dauphin Emilien Jacquelin, peuvent rapporter gros à la délégation française. Itou pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui feront leur apparition dans la matinée même s'il n'y aura pas de médaille à la clé en patinage à l'issue de cette journée. Bref, une belle journée de JO nous attend, on va bien se marrer.

>> Rendez-vous dans pas trop longtemps pour le début des épreuves