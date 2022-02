Place à l’épisode numéro 21 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi 8 février, nos quatre spécialistes des Canaris évoquent le quart de finale de Coupe de France face à Bastia, à la Beaujoire, ce jeudi 10 février.

Est-ce le match le plus important de la saison des Jaune et Vert ? Quelles sont les ambitions et le niveau du club corse ? On en discute avec Julien Pernici, journaliste sur l’île de Beauté. Et vous, rêvez-vous d’une épopée jusqu’au stade de France ?

Dans le deuxième thème de cette émission, nos spécialistes du FC Nantes parlent tactique. Le système à trois défenseurs d’Antoine Kombouaré est-il installé ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette organisation ? Peut-elle porter ses fruits à l’extérieur ou la défaite à Strasbourg a-t-elle montré ses limites ? En parlant du revers en Alsace (1-0), petit focus sur la grosse boulette de Fabio qui a entraîné le but du RCSA…

Tous les mardis à partir de 17 heures

Enfin, dans la troisième partie de « Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes », nos quatre journalistes soufflent la bougie d’anniversaire d’Antoine Kombouaré à la tête du club huit fois champion de France. Quel bilan pour le successeur de Raymond Domenech ? Résultats, statistiques, tactique, relations avec ses joueurs et sa direction, on fait le point.

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).