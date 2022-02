14h05 : Bonjour et bienvenue à la Meinau ! C'est le retour des jauges pleines ce week-end et ici, c'est pas Monaco ! A Strasbourg, le stade sera plein cet après-midi pour retrouver ce Racing si ésduisant depuis le début de la saison. Les joueurs de Julien Stéphan pointaient à la 4e place de Ligue 1 avant cette 23e journée et comptent bien y rester. Mais les Canaris aimeraient bien s'en rapprocher eux aussi... Ludovic Blas (quel joueur !) et les siens sont à trois petits points de leurs adversaires du jour et pourraient réaliser la grosse opération de la journée en cas de victoire. En plus, ils avaient été un peu humiliés à la Beaujoire quand le Racing avait égalisé à 2-2 en étant en infériorité numérique. Bref, ça promet de belles retrouvailles ! Coup d'envoi à 15 h.