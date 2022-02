Quand ça veut pas… Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19 à l’avant-veille de la réception de l’Italie à l’occasion de la première journée du Tournoi des six nations.

« Ce matin, j’ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l’isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l’ensemble de mon staff, en qui j’ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain », a tweeté le sélectionneur.

Avec Dupont et Ntamack contre l’Italie

Egalement testés positif au Covid, mais il y a deux semaines, Antoine Dupont et Romain Ntamac, seront titulaires dans le XV de départ des Bleus qui affronte l’Italie, dimanche.

Treize des quinze titulaires de la victoire historique face aux All Blacks en novembre débuteront le match au Stade de France contre les Italiens.