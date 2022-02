L’Egypte est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations mais son entraîneur adjoint, Diaa al-Sayed, est quand même furax. Ses joueurs bénéficieront d’un jour de récupération de moins que l’autre finaliste, le Sénégal, et selon lui, c’est parfaitement inadmissible.

« Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal​, je souhaite que, comme on a avancé le match pour la 3e place (de dimanche à samedi,), on joue lundi », a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.

En 2017, l’Egypte avait perdu… avec un jour de récup en plus

Le Sénégal s’est qualifié mercredi contre le Burkina Faso (3-1) et l’Égypte a éliminé jeudi le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1). En 2019 les deux demi-finales de la CAN avaient été jouées le même jour, et en 2017, l’Égypte a bénéficié d’un jour de récupération de plus que le Cameroun mais a perdu la finale (2-1).