Le coup d’envoi du Tour de France 2023 sera donné à Bilbao. C’est la deuxième fois de son histoire que la Grande Boucle s’élancera du Pays basque, trente-et-un ans après l’édition 1992 qui avait débuté par un prologue à Saint-Sébastien. A Bilbao, la course commencera par une étape en ligne de 185 kilomètres, qualifiée de « très exigeante » par ses concepteurs.

💪The Tour de France will take in these towns and cities in the Basque Country as part of the Grand Départ 2023!



💪 Le Tour de France commencera dans ces villes du Pays Basque et constituera le Grand Départ 2023.#TDF2023 pic.twitter.com/f49x5aXSrW