Et de dix. Lionel Messi va rater son dixième match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée de Barcelone, en août dernier. L’attaquant argentin, en phase de reprise après avoir contracté le Covid-19 durant les fêtes et déjà absent dimanche dernier à Lyon, a déclaré forfait pour la réception de Brest samedi, a indiqué vendredi son entraîneur Mauricio Pochettino. « Leo va mieux. Il reste sous la supervision du staff médical. Nous espérons qu’il reviendra avec nous le plus rapidement possible », a précisé le technicien.

« L’évolution est bonne, [Messi] poursuit son travail avec le staff médical et performance et réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine », promet le bulletin médical du club. A ce jour, la Pulga n’a disputé que onze rencontres de championnat avec le PSG. Le septuple Ballon d’Or, qui pourrait être exempté des matchs avec sa sélection fin janvier, fera peut-être son retour le 23 janvier au Parc des Princes contre Reims, en L1.

Jeudi, Messi s’était exprimé sur Instagram : « Ça m’a pris plus de temps que prévu pour aller bien mais je suis presque rétabli et je suis très impatient de retourner sur le terrain. » Pour la compétition, il faudra encore attendre au moins une semaine.