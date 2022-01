A chaque jour son délicieux rebondissement sur l’affaire Djokovic. Alors que le numéro 1 mondial s’entraîne désormais sur les courts de l’Open d’Australie en attendant de savoir à quelle sauce il va être mangé d’ici le tirage au sort jeudi, date à laquelle on peut estimer que le gouvernement aura tranché sur son sort, The Herald Sun fait état de nouvelles révélations.

BREAKING: Australian Border officials are investigating whether Novak Djokovic provided false evidence on his entry form for Australia. #Djokovic #AusOpen

https://t.co/qAjdOJo4xO — Herald Sun (@theheraldsun) January 11, 2022

Le tabloïd australien du groupe Murdoch révèle document à l'appui que la police australienne enquêterait sur un possible mensonge de Novak Djokovic dans le formulaire qu’il a remis aux douanes à son arrivée à Melbourne. Selon le quotidien, le Serbe aurait coché « non » à la question « Avez-vous voyagé lors des 14 jours précédant votre arrivée en Australie », alors même qu’il aurait dû être en Espagne depuis le 22 décembre.

Or la star a été prise en photos le 25 décembre à Belgrade en train de jouer au tennis dans la rue, avant de prendre la direction du sud de l’Espagne, d’où Djoko a décollé pour Melbourne via une escale à Dubaï le 4 janvier. Le dit document aurait été rempli intégralement par Tennis Australia en amont, selon le camp du Serbe. Bref, on cherche la petite bête un peu partout, alors qu’un porte-parole du ministère de l’immigration cité par The Age estime ce matin « qu’il serait inapproprié de faire un commentaire » sur la décision à venir du gouvernement. La même source sous-entend clairement que la situation n’évoluera pas mardi.