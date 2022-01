Bordeaux-OM EN DIRECT : Marseille veut faire tomber le record face à des Girondins amoindris...

Salut à toutes et à tous !!!! Et ouiiiiiiiiii on est bien là ce soir... Et franchement, on serait bien rester au chaud car là ça caille légèrement au Matmut Atlantique. Mais bon, la LFP a voulu à tout prix que ce match se joue alors on va suivre ça. Les Girondins seront bien là avec leurs 21 cas de Covid-19 en trois semaines. Certains sont là, d'autres non. A l'OM, il y a trois positifs mais presque tout le monde est là. On fera le point avant le coup d'envoi. On n'oublie pas non plus l'invincibilité de 44 ans des Bordelais à la maison face à Marseille. Va-t-elle tomber ce soir ?

Rendez-vous à 20h30 pour voir ça !!!!