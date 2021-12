Bien sûr, Mercedes a retiré son appel, ce jeudi. Techniquement, l’écurie a reconnu la validité du premier titre mondial en F1 de Max Verstappen sur Red Bull, à l’issue de l’ultime Grand Prix d’Abu Dhabi. Mais le cœur de Toto Wolff saigne toujours. Le patron de Mercedes et Lewis Hamilton ont boycotté le gala de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) jeudi à Paris, pour protester contre les décisions des commissaires de course qui ont permis à Verstappen, distancé jusque-là par le Britannique, de doubler sur le fil son concurrent.

Dans un entretien à Bild, publié jeudi soir sur le site du quotidien allemand, Wolff a même enfoncé le clou. Pour l’Autrichien de 49 ans, cette « injustice » « est à égalité avec la main de Dieu de Diego Maradona ou le but de Wembley de 1966 ».

Des références à l’histoire du foot

Des comparaisons historico-footballistiques : la première rappelle le but du poing gauche accordé au capitaine argentin contre l’Angleterre, en quart de finale du Mondial 1986. La seconde convoque le souvenir de la frappe de l’attaquant anglais Geoffrey Hurst lors de la finale de la Coupe du monde 1966 contre l’Allemagne, validée sans que l’on sache encore aujourd’hui si le ballon avait franchi la ligne.

« Mon cœur et mon âme pleurent encore par chaque pore », poursuit Wolff, qui précise qu’Hamilton est sensiblement dans le même état. « Quand les principes du sport sont bafoués et que le chronomètre ne vaut plus rien, on commence à se demander si tout le travail, le sang, la sueur et les larmes en valent la peine. » Allez Toto, il est temps de prendre un peu de recul pour préparer la saison prochaine.