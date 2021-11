L’écurie de Formule 1 Williams a annoncé dimanche sur Twitter le décès de son fondateur, Franck Williams, à l’âge de 79 ans. L’écurie, créée dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes.

« Frank était une légende et une icône de notre sport, a écrit l’écurie. Il était unique en son genre et un vrai pionnier. Il a conduit notre écurie à remporter 16 titres mondiaux, faisant de nous une des plus grandes équipes de ce sport », a notamment écrit Jost Capito, dirigeant de Williams F1 dans le communiqué relayé par l’écurie sur les réseaux.