Voilà une bien belle manière d’attaquer cette étape de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand. La Française Anaïs Bescond a pris ce jeudi la 2e place du sprint dans la station haut-savoyarde, pour le grand retour du circuit en France après deux ans d’absence. Impeccable au tir, solide sur les skis, la triple médaillée olympique en 2018 à Pyeongchang, déjà deuxième lors de la poursuite à Ostersund le 4 décembre, ne s’est inclinée que face à la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, en grande forme en ce début de saison.

Roeiseland, plus que jamais leader du classement général, a creusé l’écart sur la piste. Elle partira lors de la poursuite de samedi avec 15 secondes d’avance sur Bescond, qui s’élancera quant à elle en compagnie d’Elvira Oeberg, impressionnante troisième du sprint malgré ses tours de pénalité.

« Je suis vraiment heureuse. Ça me fait super plaisir, cette course, a réagi Bescond. Il y avait une grosse ambiance, ça m’a inspiré. » Les autres Tricolores ne l’ont pas autant été. Si Julia Simon a limité la casse avec sa 13e place à 48 secondes de la tête (deux fautes au tir), Anaïs Chevalier (25e, une faute) et Justine Braisaz​ (31e, trois fautes) s’élanceront au-delà de la minute.