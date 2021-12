Après cinq succès en cinq journées, le PSG aborde son ultime rendez-vous en phase de poule de la Ligue des champions, jeudi contre les Islandaises de Breidablik, sans pression. Et toujours sans Kheira Hamraoui ni Aminata Diallo. Les deux milieux de terrain ne figurent pas parmi les 20 joueuses retenues face à la lanterne rouge du groupe B de C1, pour la dernière rencontre de l’année 2021, disputée à Jean-Bouin.

« Elles ont intégré le groupe depuis une semaine et demie, c’est plus pour la suite que pour ce match-là », avait indiqué l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle mercredi matin en visioconférence de presse.

Katoto également absente

Revenues à l’entraînement, Hamraoui et Diallo n’ont toujours pas rejoué en compétition, près d’un mois et demi après l'agression de la première et la garde à vue de la seconde, relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle.

L’attaquante Marie-Antoinette Katoto (problème dentaire, selon Ollé-Nicolle) et la défenseure Estelle Cascarino (suspendue) sont également absentes.