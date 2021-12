Au Roazhon Park.

Il était clairement dans le doute. Son entraîneur et ses coéquipiers avaient beau marteler qu’il restait « concerné » et motivé, on pouvait douter de sa confiance au moment du coup d’envoi. Aligné au côté d’Amine Gouiri en attaque, Andy Delort étant suspendu, Kasper Dolberg affichait une inquiétante série de neuf matchs sans marquer. Son dernier pion remontait au mois de septembre, sur la pelouse de la Beaujoire. L’OGC Nice s’était imposé 2-0 et jouait les premiers rôles en Ligue 1. Moins en verve depuis quelques semaines, les hommes de Christophe Galtier ont effacé la gifle reçue à domicile face à Strasbourg en s’imposant 2-1 dimanche sur la pelouse d’un Stade Rennais qui marque le pas.

A priori à l’aise dans l’Ouest, le Danois a réveillé son compteur buts (quatre cette saison) en transformant un penalty accordé par Willy Delajod en milieu de première période. L’arbitre français a rendu un grand service aux Aiglons en sifflant un penalty sur un corner niçois pour un coup de coude au visage de Dante, resté à terre. Une décision qui peut faire causer. Mais qui a surtout permis au buteur danois de retrouver la confiance. En difficulté face à Nayef Aguerd en début de rencontre, le grand blond s’est transformé après son but. En deuxième période, son contrôle dos au but suivi d’une passe décisive de velours pour la minasse Youssouf Attal a fait très mal aux Bretons, incapables de refaire leur retard, malgré la réduction du score de Benjamin Bourigeaud. « Kasper enchaînait sa troisième titularisation cette saison. Il a été très clairvoyant sur le ballon qu’il donne à Youcef. Il est très froid sur le penalty », a salué son entraîneur Christophe Galtier. Dolberg aurait même pu tuer le match sur un tir à bout portant sans une intervention réflexe d’Alfred Gomis.

Visiblement enjoué par son but, l’attaquant niçois a ensuite bataillé pour s’imposer, revenant même défendre sur plusieurs situations de contres du bloc rennais. Ou tentant un enchaînement contrôle orienté et reprise de volée, qui passera au-dessus du but des locaux. La marque d’un garçon en confiance.

La dernière fois que l’international danois avait fait parler de lui, c’était pour évoquer son diabète. Courant novembre, Dolberg avait dévoilé ce qu’il décrivait comme « une surprise ». « Je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines. Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs aient pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique », a expliqué l’attaquant sur ses réseaux. Un mois plus tard, l’annonce de ce diabète semble avoir été digérée. Dante, énorme en défense centrale ce dimanche, préfère saluer l’esprit collectif. « Nous sommes une équipe qui ne regarde pas qui marque. Il faut toujours une remise en question de chacun. Ce n’est pas un but qui va tout bouleverser. Mais c’est bien pour leur confiance. Le plus important pour nous, c’est la discipline, l’engagement ». Avec sa passe décisive, Kasper Dolberg aura montré qu’il jouait dans cet esprit.

« On nous a enlevé un point »

En revenant à un point des Rennais, les Niçois ont fait un grand pas en avant dans cette Ligue 1 où les outsiders sont nombreux. Il leur faudra confirmer lors de la réception de Lens pour le dernier match avant la trêve. Un nouveau défi dans une Allianz Riviera qui lui réussit peu. « On a 30 points. On fait le même parcours que Rennes, parce qu’on nous a enlevé un point. On peut regretter toutes les contre-performances à domicile », Christophe Galtier, loin de fanfaronner après la victoire.