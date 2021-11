La malchance s’accroche à Adrien Théaux. Après avoir dû prendre son mal en patience l’année dernière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en janvier 2020, le skieur français, âgé de 37 ans, doit mettre un terme à sa saison avant même que celle-ci ait commencé : le spécialiste de vitesse a été victime de plusieurs fractures après une lourde chute à l’entraînement lundi à Copper Mountain (Etats-Unis), où l’équipe de France est actuellement en stage.

« Il souffre d’une fracture du coude gauche, du tibia droit et de la cheville droite », a écrit la FFS dans un communiqué, précisant que le skieur avait été opéré à Vail (Colorado) dans la nuit et qu’il serait rapatrié en France « dès que possible ». Adrien Théaux ne participera donc pas à ses quatrièmes Jeux olympiques à Pékin (4-20 février).