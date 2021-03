Pintu sur le toit du monde. — Marco Trovati/AP/SIPA

C’est un Alexis Pinturault forcément aux anges qui s’est présenté face aux médias, samedi, après-midi après sa masterclass lors de la deuxième manche des finales de géant. Injouable à Lenzerheide, en Suisse, le Français s’est offert son premier gros globe le jour de son trentième anniversaire, 24 ans après le sacre de Luc Alphand.

« C’est le plus beau jour de ma carrière. C’est juste sensationnel ! Il y avait beaucoup d’émotions, a confié Pinturault à notre antenne, sur RMC. Après Kranjska Gora, c’était difficile. Je savais que tout allait se jouer sur la finale et qu’il fallait revenir aux bases. Je me suis trouvé relativement serein, beaucoup plus que la semaine dernière. C’est l’une des meilleures manières de finir la saison avec une victoire qui me permet d’aller chercher ces deux globes [il a aussi arraché le petit globe de géant]. »

Pour ce qui est de la fiesta, il faudra patienter encore un peu en revanche. Pinturault : « On va en profiter ce soir mais on n’abusera pas parce qu’il y a le slalom demain. Et après, on pourra faire tout ce qu’on veut ! ». Après trente ans d’attente, il n’est plus à un jour près. Nous, en revanche… Allez, à la tienne Alexis !