« Il y a un enfant sur deux qui entre en sixième qui ne sait pas nager. » Pour pallier le manque de pratique sportive par les jeunes de Saint-Denis, Mohamed, Rémi et leur association 7 dreams ont décidé d’organiser des Jeux olympiques pour les enfants. Le but : « Donner la chance à des enfants de découvrir des sports et de s’approprier des projets. »

Basket, boxe, handball, ninja warrior, escalade, rugby, tai-chi et badminton étaient à disposition des enfants, ainsi que des parcours à réaliser en fauteuils roulants : « C’est pour sensibiliser les enfants sur les Jeux paralympiques. Il faut que les enfants sachent que ça existe. » Les membres de l’association espèrent qu’une édition pourra avoir lieu les années suivantes. Passez une journée aux Jeux olympiques pour les enfants de Saint-Denis dans la vidéo de notre partenaire Brut.