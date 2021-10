Symbolique. Hubert Hurkacz, dernier adversaire et dernier bourreau de Roger Federer avant sa rechute ( celle de trop?​) vient de bouter le Suisse hors du top 10 mondial pour la première fois depuis cinq ans.

L’absence du Suisse à Indian Wells lui a coûté 480 points, ce qui, conjuguée notamment au parcours en Californie (éliminé en quart de finale) du Polonais, désormais 10e mondial, l’a fait passer de la 9e à la 11e place du classement ATP. Il est maintenant aussi devancé par le Norvégien Casper Ruud, 9e mondial. Les temps sont durs pour le tennis.

Le champion suisse, après une année 2020 quasiment blanche à cause de la pandémie de Covid-19 et de deux opérations du genou droit, avait fait son retour en compétition au printemps. Mais après 13 matchs disputés, dont un quart de finale à Wimbledon, il a mis un terme à sa saison après son parcours londonien, à cause d’une récurrence de sa douleur au genou droit.

Monfils leader chez les Français

Cette absence prolongée des courts le fait lentement glisser au classement mondial, où il occupait encore le 5e rang en début d’année. Place désormais occupée par Rafael Nadal, qui a lui gagné une place sans jouer. La belle vie pour Rafa, également convalescent. Novak Djokovic reste numéro un devant Medvedev, Tsitsipas et Zverev. Gael Monfils est le premier Français (19e).