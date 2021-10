On vous a dit combien on aimait la Ligue des nations, sans doute la plus belle invention de l’Homme depuis la Sega Megadrive ? Bon, on force un peu mais c’est sous le coup de l’émotion générée par cet incroyable France-Belgique aux deux visages (3-2). Inexistants la majeure partie de la première mi-temps, les Bleus ont ensuite piétiné des Diables Rouges revenus des vestiaires avec un trident émoussé.

Comme après chaque match des Bleus, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs qui ont débuté et qui sont rentrés à Turin. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, vous connaissez le principe.