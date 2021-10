Il est un peu tôt pour ouvrir le journal du mercato, non ? A peine mi-octobre que le futur de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Le tout, bien alimenté par le clan Mbappé en personne (et par nous aussi, reconnaissons-l). Mardi, dans un entretien au journal L'Equipe, l’attaquant du PSG, qui arrive en fin de contrat en juin 2022, assurait qu’il avait demandé à quiter Paris dès le mois de juillet, pour partir au Real Madrid.

Mais, parce qu’il y a un mais, il ne disait clairement pas non à une prolongation de contrat dans la capitale française : « Cela fait suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. »

Les supporteurs du PSG qui reprennent un peu espoir, avant la seconde lame d’optimisme lancée par la maman de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, qui s’occupe de la carrière du rejeton. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien, détaille la madre lors d’une rencontre avec les lecteurs du Parisien. J’ai même eu Leonardo hier [lundi]. Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. » La seule chose sûre : c'est qu'on va encore en entendre parler longtemps.