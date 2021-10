La première lauréate de Paris-Roubaix version féminine est britannique, et elle s’appelle Elizabeth Deignan. La coureuse a fait la loi sur les pavés du nord de la France où elle s’est échappée à plus de 80km de l’arrivée pour ne plus être rattrapée. Elle a rapidement compté deux minutes d’avance et a longtemps réussi à stabiliser cet écart en évitant les pièges boueux et glissants​ – beaucoup de coureuses ont chuté.

La Néerlandaise Marianne Vos a bien fait preuve d’une grande force en fin de course, mais elle n’a pu combler qu’en partie son retard, terminant à une petite minute de Deignan. Elisa Longo Borghini complète le podium, avec près de deux minutes de retard sur la reine des pavés.

« C’est juste incroyable. Ce scénario n’était pas forcément prévu. En attaquant à 82 kilomètres de la ligne, je pensais être accompagnée. Finalement, j’ai dû faire le boulot seule », a expliqué, très émue, « Lizzie » Deignan.