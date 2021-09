Entre Français et Portugais, la bataille de l’indice UEFA promet d’être féroce à chaque journée européenne. Si la France a réussi à chiper la 5e place au Portugal il y a deux semaines et compte deux représentants en plus cette année (six contre quatre), les clubs français sont souvent accusés de ne pas jouer l’Europe à fond, notamment la Ligue Europa, bien moins rémunératrice que la Ligue des Champions. Quid alors de la Ligue Europa Conférence, la petite dernière des coupes qui offre un casting encore moins prestigieux malgré la présence de quelques grands noms comme Tottenham, l’AS Rome ou Feyenoord.

🔴⚫️ Le point sur le groupe du Stade Rennais avant le déplacement à Arnhem en Conference League. #VITSRFC



➡️ Forfaits : Gélin, Majer, Doku, Güçlü

➡️ Menacés de suspension au prochain avertissement en Conference League : Gomis, Badé, Meling, Martin pic.twitter.com/BSVFWk5WbE — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) September 29, 2021

Seul club français engagé, le Stade Rennais semble pourtant décidé à ne pas jouer petit bras en C4. Face aux Spurs, les Bretons ne sont ainsi pas passés loin de l’exploit, devant se contenter d’un nul très frustrant. Mais en sera-t-il de même ce jeudi soir (21 heureux) face au Vitesse Arnhem alors que se profile la réception du PSG dès dimanche ? « On a fait beaucoup d’efforts la saison dernière pour se qualifier en Coupe d’Europe donc il n’est pas question de négliger ou de banaliser ce match », a assuré Bruno Genesio mercredi en conférence de presse.

Deux équipes qui se ressemblent

Avec deux jours de récupération en moins que les Parisiens, le coach rennais prévoit toutefois de faire tourner son effectif aux Pays-Bas. « Il y aura bien évidemment quelques changements au début de la rencontre et des joueurs qui seront préservés en cours de match mais on aura une équipe compétitive », a-t-il souligné. Car face au Vitesse Arnhem, le nouveau club de Yann Gboho​, le Stade Rennais joue déjà gros. Derrière Tottenham, favori de la poule, le club néerlandais apparaît en effet comme le concurrent direct pour la seconde place qualificative.

« Il reste cinq matchs à jouer mais ce serait intéressant de faire un bon résultat là-bas », a indiqué Bruno Genesio, voyant des similitudes entre son équipe et son adversaire du soir. « C’est une équipe composée de très jeunes joueurs, analyse-t-il. Ils sont en milieu de tableau et ne font pas le début de saison espéré mais c’est une équipe qui se crée des occasions et qui crée du jeu. Ils manquent juste d’efficacité offensive pour l’instant ». Un parfait résumé en somme du début de saison du Stade Rennais, qui sera encore privé ce jeudi soir de Jérémy Doku et de sa recrue croate Lovro Majer, tous deux blessés.