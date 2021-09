Cinquième numéro de 100 % Lens, le nouveau podcast entièrement consacré à l’actualité du RC Lens. Nos quatre spécialistes du club artésien reviennent largement sur le magnifique succès des Sang et Or dimanche soir sur la pelouse de Marseille.

On parlera aussi des suites de l’envahissement de terrain des supporteurs lensois le jour du derby avec des sanctions fermes prises par le club lensois à l’encontre de ses fans.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lens ? Quatre journalistes sportifs lensois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité des Sang et Or. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16h30, 23h30) et le mercredi.