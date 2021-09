Alors que tout le monde se demande si les Parisiens ne perdront ne serait-ce qu’une fois cette saison vu leur effectif XXL, ce week-end de reprise après la première trêve internationale de la saison ressemble à une formidable opportunité pour les Clermontois. Ces derniers forment l’un des collectifs les plus cohérents de ce début de saison, et même s’ils seront privés de leur meilleur buteur Bayo, victime d’un coup de fatigue, ils affronteront une attaque parisienne privée de Di Maria, Neymar, Messi, et sans doute Mbappé, les trois premiers ayant été retenus par les matchs qualificatifs en Amérique du Sud. Bref, si l’on ajoute les absences pour divers motifs de Paredes, Sergio Ramos, ou Icardi, c’est un de ces week-ends où le PSG peut se retrouver en difficulté. A voir…

» Rendez-vous à 16h45, le temps de trouver notre place en tribune de presse !