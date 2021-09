L’Italie n’a pas réussi à percer le coffre-fort suisse, parfaitement gardé par Yann Sommer et dû se contenter dimanche d’un nul (0-0) qui, à défaut d’éclaircir sa route vers la Coupe du monde 2022, lui permet de battre le record d’invincibilité d’une sélection nationale. Avec 27 victoires et neuf nuls depuis sa défaite contre le Portugal il y a trois ans, l’Italie désormais fait mieux que la série de 35 matchs de l’Espagne entre 2006 et 2009 et du Brésil entre 1993 et 1996.

Mais ce n’est pas ce qui va satisfaire les exigences immédiates de Roberto Mancini, qui a peu goûté le manque d’efficacité de ses joueurs. « C’est un moment où le ballon ne veut pas entrer dans les buts. On a eu trop d’occasions aujourd’hui pour ne pas gagner le match », a pesté le sélectionneur des champions d'Europe après la rencontre.

« On ne peut pas ne pas gagner 2 ou 3-0 un match comme ça »

Même Jorginho, le grand spécialiste des penalties, s’est cassé les dents sur l’infranchissable gardien et capitaine de la Nati, qui a stoppé sans trembler le penalty azzurro (53e) pour recueillir l’ovation méritée des plus de 30.000 supporteurs suisses, à Bâle. Sommer, dans la foulée de son bel Euro, a écœuré toute la ligne d’attaque italienne, de Domenico Berardi à Lorenzo Insigne, pour offrir ce précieux point à la Suisse.

« On doit être plus cliniques et plus précis, on ne peut pas ne pas gagner 2 ou 3-0 un match comme ça, c’est dommage. Les occasions, nous les avons eues, l’équipe a joué », a ajouté Mancini. L’Italie, avec ce deuxième nul en quatre jours, après celui contre la Bulgarie (1-1) jeudi à Florence, se complique la tâche sur la route du Mondial 2022. Traumatisés par la non-qualification pour la dernière Coupe du monde, une première depuis 1958​, les Azzurri vont devoir batailler pour décrocher la première place, directement qualificative pour le Qatar.