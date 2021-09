L’équipe de France ne sait plus gagner, et même si elle ne perd pas, ces séries de match nuls interminables ne sont pas dans ses habitudes. C’est d’ailleurs la première de leur histoire que les Bleus concèdent cinq matchs nuls consécutifs, après une nouvelle prestation morose en Ukraine, où il ne s’est presque rien passé en première mi-temps et pas grand-chose en deuxième non plus, malgré une frappe sur le poteau de Diaby en tout fin de match (1-1).

5 - La France a enchaîné un 5e match nul consécutif pour la toute 1ere fois de son histoire. Panne. pic.twitter.com/hjNChCp6lE — OptaJean (@OptaJean) September 4, 2021

Fragilité de la défense tricolore

Plus inquiétant, si l’on se fie aux statistiques : la fragilité évidente de la défense tricolore, qui ne rassure plus personne depuis le match inaugural de l'Euro contre l’Allemagne, quand on pensait encore qu’il ne pourrait pas arriver grand-chose à nos Bleus. Depuis ce jour-là, la France a toujours concédé l’ouverture du score, face à la Hongrie, le Portugal, la Suisse, la Bosnie, et l’Ukraine.

Ce n’était pas arrivé depuis l’époque Domenech entre septembre 2009 et juin 2010, soit juste avant le pire crash des Tricolores en phase finale. Voilà qui n’augure rien de bon pour la suite…