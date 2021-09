Sur le terrain, vendredi soir, Provence Rugby a dominé Nevers (26-23) lors de la deuxième journée de Pro D2. Mais il n’a pas été question que de sport sur la pelouse du stade Maurice-David d’Aix-en-Provence. L’ailier neversois Christian Ambadiang a été la cible d'injures racistes adressées par un adversaire et détaillées sur son compte Instagram : « Je vais te brûler, mangeur de bananes. »

« Il est fou de penser que dans la communauté du rugby, de tels incidents racistes devraient être mis sous le tapis et tolérés en privé », écrit le trois-quarts aile camerounais. Celui-ci indique aussi que le joueur soupçonné de l’avoir insulté aurait minimisé son comportement, en indiquant s’être emporté « dans le feu de l’action ».

Les excuses du club de Provence Rugby

Le club des Bouches-du-Rhône a réagi ce samedi dans un communiqué. « Provence Rugby tient à présenter toutes ses excuses à Christian Ambadiang et, plus globalement, à toutes les personnes qui pourraient être choquées par la situation, assure-t-il. Nous le sommes nous aussi. La direction du club va désormais rencontrer son joueur et mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. »

Selon Le Journal du Centre, un rapport a été rédigé par le club de Nevers et transmis à la Ligue nationale de rugby.