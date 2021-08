Tic, tac, tic, tac… Il reste un peu plus de 24 h avant la fin du mercato d’été, et à Nantes, ça a bougé ce lundi. Abdoulaye Touré (27 ans), enfant de la Jonelière, a été transféré au Genoa pour 1,5 million d’euros. Celui qui n’était plus dans les plans d’ Antoine Kombouaré s’est engagé pour quatre ans avec le club italien. Au rayon départs, Kader Bamba (27 ans), lui aussi non désiré par l’entraîneur nantais, est en instance de départ. Il devrait être prêté à Amiens (L2).

Randal Kolo Muani, qui avait fait un tour d’honneur vendredi soir après la défaite (0-1) contre Lyon qui ressemblait à un dernier au revoir, est lui toujours là. Francfort, où veut absolument aller l’attaquant nantais, n’est toujours pas revenu à la charge. Lyon et un autre club français ont fait les yeux doux au joueur ce lundi. En vain. Kolo Muani (22 ans) n’est absolument pas contre rester une saison de plus, indique son entourage. En fin de contrat en juin (et il ne prolongera pas), il sera en plus libre de signer où il veut en janvier… Du côté de Ludovic Blas, pas d’offre à l’horizon pour le moment, mais le joueur reste à l’écoute jusqu’à mardi minuit d’une belle opportunité.

Willem Geubbels doit (normalement) arriver

Au rayon des arrivées, l’attaquant monégasque Willem Geubbels (20 ans) devrait être la quatrième recrue de ce mercato nantais (après Cyprien, Descamps et Bukari). Comme l’a indiqué L’Equipe, il doit passer sa visite médicale demain et être prêté pour la saison avec une option d’achat à 6 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente). Le profil de jeune espoir du foot a été validé par l’entraîneur Antoine Kombouaré. Un coach qui aimait aussi beaucoup le profil de l’attaquant guingampais Matthias Phaéton (21 ans). Cependant, Guingamp et Nantes n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le contrat…

Dans le sens des arrivées, est-ce fini ? On peut s’attendre à tout avec la direction du FCN, qui avait réalisé deux joueurs en toute fin de mercato estival (en octobre) avec les dossiers de Corchia et Augustin. Antoine Kombouaré n’a pas jamais caché qu’il aurait aimé un défenseur central en plus (Lucas Perrin et Gerzino Nyamsi ont par exemple été ciblés par la direction nantaise, mais ont signé ailleurs depuis). Prudence jusqu’à minuit mardi soir donc.