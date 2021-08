C’était écrit. La France a reculé d’un rang au classement des coefficients UEFA actualisé jeudi, au profit du Portugal. La voici désormais à la sixième place, ce qui pourrait pénaliser les clubs de Ligue 1 sur la scène européenne dès la saison 2022-2023. La mise à jour du classement est intervenue au lendemain de la rocambolesque élimination de Monaco en barrages de la Ligue des champions par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Mardi soir, le club portugais de Benfica était parvenu à se qualifier pour la phase de poules de la C1, aux dépens des Néerlandais du PSV Eindhoven.

Ligue des champions : Du lourd ou du peinard, les supporters du Losc sont partagés avant le tirage au sort https://t.co/rewfYMFlWV via @20minutesLille pic.twitter.com/5EQxgwF8Is — 20 Minutes Lille (@20minuteslille) August 26, 2021

Plus généralement, depuis le coup d’envoi de l’édition 2021/2022 des trois compétitions européennes – Ligue des champions, Ligue Europa et la toute nouvelle Ligue Europa Conférence – le Portugal s’est montré très performant sur la scène continentale. Seule la Suède a récolté plus de points (4.375 contre 3.750).

Un billet direct en moins pour la Ligue Europa

Au classement des coefficients UEFA, calculé sur la base des résultats européens des clubs nationaux au cours des cinq dernières années, le Portugal compte désormais 44.216 points, contre 43.581 pour la France.

Le glissement de la France à la sixième place, s’il est confirmé à l’issue des différentes compétitions européennes, aura pour conséquence de faire perdre à ses clubs un billet direct pour la phase de poules de la Ligue Europa.

Le club qui terminera cinquième de Ligue 1 au printemps 2022 gagnera un sésame pour la moins prestigieuse Ligue Europa Conference, comme le sixième du championnat.

Le quatrième continuera quant à lui à être directement qualifié pour les poules de la Ligue Europa, et les trois premiers pour la Ligue des champions (avec des tours préliminaires pour le troisième).

Trois qualifiés directs en C1 pour le cinquième à l’indice UEFA

Dans le nouveau format à 36 équipes de la Ligue des champions, qui rentrera en application dès 2024, le cinquième pays à l’indice UEFA bénéficiera de trois qualifiés directs pour la phase de poules de la C1. Le quatrième du championnat national devra quant à lui disputer les tours préliminaires.