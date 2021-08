A-t-on enfin retrouvé Benoît Paire ? Non pas que le Français soit encore de retour à son meilleur niveau, mais il a le mérite d’enchaîner les performances encourageantes après avoir traversé le début de la pandémie comme un zombie. Ainsi, quelques semaines après son quart de finale à Gstaad, Paire vient de s’offrir un adversaire de renom pour filer en 8es de finale à Cincinnati : Denis Shapovalov, 10e joueur mondial (victoire 6-3, 4-6, 7-5).

Le prochain tour risque d’être au moins aussi difficile puisqu’il opposera le Français à John Isner​ ou au jeune prodige Jannik Sinner. Notons enfin qu'un peu plus tôt, Monfils, 22e et meilleur Français au classement ATP, avait éliminé plus facilement le Serbe Dusan Lajovic (43e) en deux sets, 7-6 (7/0), 6-2, dans un match en retard du 1er tour, lors d’une journée très perturbée par la pluie. Le Français rejouera plus tard contre De Minaur.