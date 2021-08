C’est une victoire plutôt facile pour Daniil Medvedev. Le joueur russe a remporté dimanche le Masters 1000 ATP de Toronto en 1 heure 25 minutes. Il s’est imposé face à Reilly Opelka, 32e mondial, (6-4, 6-3), au terme d’un match à sens unique.

Le deuxième joueur mondial, tête de série N.1, a fait parler l’expérience en dominant le jeune Américain qui, à 23 ans, disputait à Toronto sa première finale en Masters 1000. Medvedev, qui avait battu le géant Johnn Isner (2,08 m) en demi-finale, n’a pas eu de mal à s’imposer face à Opelka, au profil similaire (2,11 m), mais plus limité techniquement.

De nombreux aces

A 2-2, Medvedev, déjà finaliste à Toronto en 2019, a réussi à ravir le service à son adversaire, qu’il a ensuite confirmé dans la foulée avant de dérouler son tennis. Plus surprenant encore le N.2 mondial a rivalisé avec son adversaire au service avec 3 aces pour chacun, dans la première manche (6 contre 8 au total). Mais la différence s’est faite au niveau de la qualité du jeu avec 72 % de points gagnés au service pour le Russe contre 61 % à son adversaire.

Dès l’entame de la deuxième manche, Medvedev a montré qui était le vrai patron en s’offrant le service d’Opelka lors du troisième jeu avant de confirmer le break par un jeu blanc (3-1). Sonné, le jeune Américain qui avait surpris le Grec Stefanos Tsitsipas la veille au terme d’un combat acharné (7-6 (7/2), 6-7 (4/7), 4-6), s'est bien accroché. Alors qu’il était au bord d’être mené 5-2, il s’est appuyé sur son service rapide et réussi à recoller pour obliger le Russe à servir à 4-3. Mais plus le match avançait, plus il semblait chercher un second souffle, d’autant plus que Medvedev sortait des coups venus d’ailleurs à l’instar de ce coup droit le long de la ligne alors qu’il était débordé en fond de court.

Et de quatre pour Medvedev

Déjà vainqueur des Masters 1000 de Paris (2020) Shanghai et Cincinnati (en 2019), Medvedev s’adjuge donc avec brio le quatrième de sa carrière. Surtout, le natif de Moscou, décevant aux JO, éliminé en quarts de finale, récolte un troisième titre cette saison, après ses victoires à Majorque (en juin sur gazon) et à Marseille (en mars sur dur, indoor). Avec le Masters de Toronto, Medvedev prend date pour l’US Open (30 août-12 septembre) où il fera partie des grands favoris pour la victoire finale.