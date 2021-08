OM - Bordeaux EN DIRECT : Des Marseillais appliqués dans un Vélodrome des grands soirs... Suivez le match en live avec nous

Salut les copains, salut les copines ! On espère que vous être prêts pour ce qu’il va arriver ce soir au Vélodrome à l’occasion de cet alléchant OM-Bordeaux. Pas besoin de savoir lire dans les boules de cristal pour affirmer d’ores et déjà qu’on va se prendre une claque monumentale à l’entrée des joueurs. D’autant que c’est la grande première de Jorge Sampaoli devant le peuple bleu ciel et blanc. En s’imposant dans un match foufou la semaine passée sur le terrain de Montpellier, les Olympiens ont parfaitement lancé leur saison et on a hâte de voir ce que ça peut donner à la maison, dans un Vel en fusion.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer cette soirée en direct du stade.