RC Lens - ASSE EN DIRECT : Ganago fait chavirer Bollaert... Egalisation méritée pour les Sang et Or...

Après le Parc des Princes hier​, et en attendant le Vélodrome ce soir, on poursuit notre tour des stades mythiques et notre redécouverte des ambiances de feu à Lens, où Bollaert va pour la première fois depuis dix ans raisonner à nouveau des chants de ses supporters en Ligue 1. Disons les choses, l’an passé ça nous a fait très mal d’assister au retour des Sang et Or dans l’élite à huis clos. Mais c’est de l’histoire ancienne : aujourd’hui, ils et elles seront près de 38.000 (soit la jauge maximale autorisée) à pousser les hommes de Franck Haise vers la victoire.

>> Rendez-vous sur les coups de 16h30 pour lancer ce Lens-ASSE tous ensemble.