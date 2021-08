Pour reprendre une expression bien olympique, les fauves sont lâchés. Lionel Messi est à peine perdu dans la nature depuis l’annonce de son départ du FC Barcelone après une vingtaine d’années au club que tout Paris s’est lancé dans une vaste traque. A l’heure où l’on vous parle, l’hystérie collective est telle que l’Argentin est plus recherché que Jason Bourne et Xavier Dupont de Ligonnès réunis. Certains seraient prêts à l’escorter sur la ligne 9 du métro parisien et à le conduire directement dans le bureau de Nasser Al-Khelaïfi pour le faire signer de gré ou de force au Paris Saint-Germain.

L’ambiance sent bon l’été 2017, celui de l’arrivée de Neymar en provenance du Barça, des « se queda », « se firma », etc. Tâchons donc de reprendre les bons réflexes, à commencer par rester connecté à tous les appareils électroniques à notre disposition pour ne pas rater une miette de la telenovela Messi à Paris – en dehors des heures de sommeil, hein. Encore faut-il savoir choisir ses sources. Mais ça, c’est notre métier. Petit guide du junkie Messix.

Souvenez-vous, il y a quatre ans. Des petits malins avaient réussi à dénicher le vol de Dani Alves, qui s’apprêtait à rejoindre Paris. Leur arme secrète ? Flightradar « dont la vocation est d’afficher des informations en temps réel sur le vol d’avions commerciaux ou privés grâce aux données transmises par le transpondeur ADS-B équipant les aéronefs » pour citer l’encyclopédie de référence en ligne. On y apprend par exemple que mardi, aucun vol privé n’a prévu de quitter Barcelone, avec une petite marge d’erreur tout de même, car les jets privés ont des plans de vols imprévisibles par rapport aux vols commerciaux.

Autant donc, pour peu que vous ayez du temps et une foi inébranlable, se rendre directement aux abords de l’aéroport du Bourget – c’est par là que tous les joueurs arrivent, Sergio Ramos le dernier - où plusieurs dizaines de supporteurs attendent Messi. Certains ont commencé leur veille dimanche soir, mais c’est lundi que la foule s’est fait le plus ressentir, avec un climax en début d’après-midi, avant que les moins obstinés décident d’abandonner pour aller manger un bout du côté de Rosny 2. La base.

D’autres ont choisi d’aller aux abords du Parc des Princes, où la foule a pas mal gonflé tout au long de l’après-midi, poussant les autorités à installer des barrières et un cordon de sécurité. Certains y ont vu à l’inverse les signes de préparatifs pour l’arrivée de la star argentine dans sa nouvelle demeure. Qui a raison ? Suspense insoutenable…

Le mercato est un grand jeu de poker menteur au milieu duquel se trouve une infime source de vérité. En 2017, elle s’appelait Marcelo Bechler. A l’époque journaliste pour Esporte Interativo, c’était le cheval sur lequel il fallait miser pour avoir les bonnes infos sur le transfert de Neymar, dont il avait annoncé sans trembler le départ le 18 juillet, bien avant la fin du mercato. Parce que sa source était béton – une amie du Ney. Pas dit qu’il soit cette année encore l’homme providentiel, ne serait-ce que parce que l’avenir de Messi se joue désormais hors de Barcelone, où Bechler est affecté. On met plutôt une petite pièce sur Fabrizio Romano, de la Sky. Vous pouvez fav.

Lionel Messi is currently not in Paris and he’s not landed anywhere. He’s at his home with his family. 🔴🇦🇷 #Messi



Messi’s lawyers and his father Jorge are still working on PSG official contract paperworks received yesterday. He’ll fly to Paris once deal will be completed. 🛫🇫🇷