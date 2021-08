L’arrivée de Lionel Messi au PSG n’a jamais semblé aussi proche. A peine 24 heures après l’impossible prolongation de l’Argentin actée par le Barça, le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’offensive, selon plusieurs médias français et comme l'a laissé entendre Pochettino en conférence de presse, vendredi. Le quotidien L'Equipe parle d’une offre de deux ans et une troisième en option, ce qui est conforme au souhait de l’ancien blaugrana.

Quant au salaire, il tournerait autour des 40 millions d’euros annuels, soit cinq de plus que Neymar, qui n’y verra sans doute aucun inconvénient vu qu’il lui a déjà proposé son numéro 10 (ce que Leo a refusé, preuve que la bromance est parfaite).

Messi aurait dit « oui »

De son côté, RMC Sport​ croit savoir que Messi a déjà dit oui au PSG, qu’il veut rejoindre maintenant qu’il n’y a plus de futur à Barcelone. Il faut dire qu’il n’y a plus grand monde capable de l’accueillir. Manchester City, principal rival des Parisiens sur le dossier, vient de claquer un gros chèque sur Graelish et compte faire pareil avec Kane. Le rêve argentin semble donc hors de portée des Citizens.

Paris, qui compte également toujours prolonger Mbappé à la faveur d’un assouplissement du fair-play financier, va néanmoins devoir réfléchir à un montage financier afin de conclure l’opération. Il s’agirait même du seul et unique obstacle à la signature de la star sud-américaine.