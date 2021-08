JO 2021 Handball EN DIRECT - France-Suède : Les Bleus (déjà) dans le dur, allez on se réveille... Suivez la demi-finale en live

Bon alors, on remet ça ? Après le carton plein des boys hier en demi-finales de basket, volley et hand (le faeux BHV pour les intimes), c’est au tour des filles d’entrer en piste. Et après un départ très poussif et une qualif pour les quarts arrachée sur le dernier match, la bande à Krumbholz est désormais lancée comme une fusée direction la grande finale. En face d’elles, une équipe suédoise qui fait office de surprise de ce dernier carré, et contre laquelle les Bleues avaient concédé le nul (28-28) en phase de poule alors que, de leurs propres aveux, elles (les Françaises) étaient dans le dur.

>> Rendez-vous vers 9h30 pour lancer cette demie tous et toutes ensemble.