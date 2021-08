Record du monde du triple saut féminin pulvérisé, records du monde du 400 m haies masculin et féminin tabassés, record d’Europe du 100 m explosé, on en passe et des plus dingos… Cette année à Tokyo, les records du monde ou olympiques tombent plus vite et plus fort que cette foutue pluie sur la capitale française. Au point que se demande si tout ceci est bien normal. Comment expliquer que les athlètes volent sur la piste tokyoïte comme un rapace sur un bout de barbaque ? Serait-ce à cause du revêtement utilisé au Japon ? Seraient-ce les chaussures transformées en fusée par l’équipementier américain à la virgule ? Peut-être y a-t-il un peu de tout ça finalement. On vous propose de le découvrir dans le nouveau numéro de Zone Mixte.

