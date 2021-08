Jeudi 6 août – Jour 13

Les Français du jour

Kevin Mayer remet le couvert pour l’Acte II du décathlon à Tokyo. Même s’il est distancé dans la course au podium (5e) en raison de douleurs au dos, le Français va tout tenter pour aller chercher une breloque. Il s'est notamment résolu à prendre des anti-inflammatoires. Il y aura quelques autres belles chances de médailles pour les Bleus, avec dès 23h ce mercredi Marc-Antoine Olivier sur le 10 km en eau vive. Dans la journée, on retrouvera aussi Mickaël Mawem en finale de l’épreuve combiné en escalade, et Maxime Beaumont sur son canoë.

La grosse actualité du jour viendra aussi des sports co, avec des demi-finales pour les basketteurs (France-Slovénie), les handballeurs (France-Egypte) et les volleyeurs (France-Argentine). Tout est prévu en soirée au Japon, début d’après-midi en France.

La star du jour

C’est l’immense défi qui attend les basketteurs français : arrêter Luka Doncic ! A partir de 13h, les Bleus feront face à la star Slovène, considéré à l’heure actuelle comme le meilleur joueur du monde avec LeBron James. Le capitaine, Nicolas Batum, prévient tout de suite : il « ne faudra pas le laisser marquer 50 points » si les Français veulent avoir une petite chance d’aller chercher une deuxième finale olympique en basket après celle de 2000 à Sydney ! Alors comment faire pour le stopper ? Notre envoyé spécial Nicolas Camus tente de vous répondre.

La médaille à laquelle on veut croire

Les Français peuvent-ils redevenir les rois du 110m ? Ils seront deux en finale des Jeux Olympiques de Tokyo, jeudi (à 4h55, heure française) : Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga. Tous les deux ont fini deuxième de leur demi-finale avec de bons chronos. Le premier a signé son meilleur temps de la saison et le second a égalé son record personnel. Dans une course sans grand favori, ils auront une vraie carte à jouer. Alors pourquoi pas rêver à la plus belle des médailles ?

Le conseil lecture du jour

Pour boucler la boucle, on ne peut pas ne pas vous parler de ce papier sur Steven Da Costa. Tout simplement parce que le Français est lui aussi une très grosse chance de médaille ce jeudi en karaté dans la catégorie des – 67 kg. Et attention, il n’est vraiment pas là pour rigoler…