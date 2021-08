Mercredi 5 août – Jour 12

Les Français du jour

On rentre dans le money-time pour les sports collectifs aux JO de Tokyo et logiquement, comme la veille, on portera un œil attentif sur ce tout ce qui se joue avec un ballon – sauf le foot, où on a disparu depuis longtemps. Honneur au sport féminin aussi bien au basket qu’en hand : les premières affronteront l’Espagne (14 heures) et les secondes joueront les Pays-Bas​ (13h45). Bref, ça sera difficile mais on y croit. En athlé, on surveillera les demies de Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga sur 110 m haies. Ce dernier avait fait plutôt bonne impression en battant son record perso en séries. Alors peut-être ? Mercredi, il faudra aussi se tourner vers le skatepark, où la plus jeune membre de la délégation, Madeleine Larcheron, sera à l’œuvre pour nous distiller ses plus belles pirouettes sur planche. Enfin, Mathilde Gros, double championne d’Europe du keirin, sera attendue en qualifs de la spécialité.

La star du jour

Elle est aussi française. Enfin il. Kevin Mayer​ et le décathlon font leur apparition à Tokyo. La pression sur les épaules de notre beau gosse national, seule réelle chance de médaille d’or en athlé, est énorme. Canaliser la pression sera d’ailleurs le plus gros défi qui s’impose au recordman du monde de la discipline. Il lui sera vital de ne pas se laisser dépasser par l’événement pour faire mieux qu’à Rio, où il était allé chercher l’argent. Mais à l’époque, il n’avait pas le même statut. Aujourd’hui, il est favori. Pour lui, c’est l’or et rien d’autre.

La médaille à laquelle on veut croire

Et si Quentin Bigot allait nous chercher une médaille en finale de lancer de marteau ? Le Français s’est qualifié avec la quatrième meilleure marque, faisant de lui un aspirant légitime à la médaille, si tant est que le vice-champion du monde de la spécialité ait besoin de ça pour être considéré comme médaillable.

Le conseil lecture du jour

Les premiers jours de l’athlé nous ont régalés, avec en prime plusieurs records du monde qui ont carrément explosé. Le dernier en date, celui du 400 m haies, est parti en fumée dans le ciel tokyoïte comme un vulgaire record de Creuse. Avec une question pour fil rouge : les semelles d’aujourd’hui sont-elles le polyuréthane d’hier ?