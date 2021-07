C’est la magie des JO (ou pas). Des joueurs de l’équipe de baseball d’Israël ont présenté leurs excuses après avoir détruit l’un des fameux lits en carton du village olympique. Ces lits que certains athlètes ont qualifiés de lits « anti-sexe ». se veulent surtout écologiques. Mais bien sûr, certains ont voulu s’amuser de leur prétendu fragilisé. Après le gymnaste irlandais Rhys Mcclenaghan, ce sont des athlètes israéliens qui s’y sont mis et cette fois-ci à plusieurs. Dans une vidéo​ publiée sur les réseaux sociaux, on les voit y sauter à pieds joints… Le lit finit par céder à cause des neuf hommes rassemblés dessus.

Si les athlètes semblent bien s’amuser, les images n’ont pas du tout fait rire le comité olympique national israélien. Ce dernier a demandé à Ben Wanger, l’auteur de la vidéo de la supprimer. Le sportif a aussi dû présenter ses excuses ainsi que celle de ses partenaires.

How many people does it take to break a Tokyo Olympics cardboard bed? A group of Israeli athletes found out pic.twitter.com/1a247kAvie