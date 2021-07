Sans sa performance de fou furieux contre l’Afrique du Sud, la France n’aurait pas attendu de se faire désosser par le Japon (0-4) pour dire au revoir aux Jeux olympiques. Mais cette fois, le capitaine André-Pierre Gignac n’a rien pu faire pour sortir les hommes de Sylvain Ripoll de leur médiocrité, et il a conscience de la mauvaise image laissée par une campagne olympique entachée de nombreux records défensifs dont les Bleus se seraient bien passés. « Quand tu prends onze buts, ce n’est pas facile, et on a vu que prendre au sérieux les Jeux, c’est important », a commenté Dédé dans des propos cités par L'Equipe.

L’attaquant des Tigres refuse de trouver des excuses à l’équipe de France, mais en profite pour adresser un petit tacle aux clubs qui ont refusé d’approvisionner la formation olympique. « J’espère qu’en 2024, comme c’est à la maison, ils vont faire l’équipe qu’il faut pour aller le plus loin possible. Bâcler des Jeux comme ça et mettre en difficulté ton pays, ce n’est pas terrible. »

Fier d’avoir pu jouer les JO

Auteur de quatre buts en trois rencontres, l’ancien Marseillais veut néanmoins garder un souvenir positif de cette expérience. « C’est la seule compétition qui me manquait, j’avais envie d’aller loin, on y croyait. Mais quand en face, c’est plus fort que toi, il n’y a rien à faire. Toute ma carrière, j’ai eu l’honneur de porter ce maillot. En plus, quand tu es parti depuis six ans au bout du monde et qu’on te rappelle, c’est spécial. Je suis fier d’avoir fait cette aventure avec ces garçons. »