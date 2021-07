« Les Jeux de la démesure ». Une formule qu’on a l’impression d’entendre depuis des années à chaque début d’olympiades. En cause : les budgets pharaoniques (accueil, enceintes sportives, modernisation des transports, village olympique…) utilisés pour organiser les Jeux olympiques d’été et, dans une moindre mesure, ceux d’hiver. Mais alors qui de Tokyo , ville hôte des JO 2021, ou de Londres, Sotchi, Rio, Barcelone, etc. détient la palme de la note la plus salée ?

Grace à cette infographie de notre partenaire Statista, on se rend compte que les olympiades nippones ont clairement explosé les compteurs, avec 28 milliards de dollars investis, selon les estimations. Suivent les Jeux d’hiver de Sotchi, en Russie, en 2014 (près de 22 milliards), et ceux de Londres à l’été 2012 (15 milliards). Et Paris 2024​ dans tout ça ? Au dernier pointage, en décembre 2020, la facture était annoncée à 4,6 milliards. Mais dans l’histoire olympique, le budget initial est rarement le même à l’arrivée…