JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Un cinquième set de feu entre les Bleus et l'Argentine... Cavagna en piste pour le contre-la-montre...

Salut les noctambules (et salut les autres aussi) ! C’est l’heure de la bascule entre le live de la nuit et celui du jour, on remercie comme toujours nos collègues du bout du monde qui vous ont notamment fait vivre la médaille d’or en aviron pour le sympathique duo Androdias/Boucheron. Encore un sacré programme aujourd’hui avec pas mal de sport co, dont les volleyeurs français qui affrontent l’Argentine et les footeux qui jouent les Japonais. On aura aussi du basket avec un France-République Tchèque qui pourrait déjà permettre aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale (si nos calculs sont bons). Bref, y’a de quoi faire !

>> Rendez-vous sur les coups de 9h pour vivre tout ça en notre compagnie.