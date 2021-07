Ça sera l’un des dossiers mercato de l’été : le départ, ou non, de Paul Pogba de Manchester United. Le nom du milieu international français, en fin de contrat en juin 2022 dans le club anglais, revient avec insistance du côté du PSG. Après un début de mercato tout feu tout flamme, avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, le club parisien s’est un peu calmé et a surtout besoin de vendre.

En attendant un possible transfert de Pogba à Paris, certains supporteurs parisiens, selon RMC Sport, ont déployé une banderole, ce samedi matin, devant le Parc des Princes et le centre d’entraînement du club parisien : « Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus. »

🚨🔴🔵 DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021

Les banderoles n’ont été revendiquées par aucun groupe de supporteurs du PSG et n’ont pas, non plus été signées.