Paul Pogba au Paris Saint-Germain ? De nombreux supporteurs en rêvent. D’autant plus que le club parisien ne cache plus son ambition de recruter le milieu de terrain, joueur phare de l’ Equipe de France de football. Mais rien n’est fait pour le moment, contrairement à ce que certains comptes en manque de clics ont pu annoncer ces derniers jours.

« C’est bouclé ! », annonçait mardi le compte Instagram footidien à ses quelque 32.000 abonnés, « Paul Pogba sera bel et bien parisien cet été ». Il deviendrait même à cette occasion « le troisième joueur le mieux payé derrière Neymar et Mbappé », avec un « transfert estimé entre 70 et 80 millions d’euros ».

Cette page Instragram annonce à tort le recrutement de Pogba par le PSG - Capture d'écran - T.H.

FAKE OFF

Hier encore, le service des sports de 20 Minutes vous informait de la volonté du PSG de recruter Paul Pogba, à un an de la fin de son contrat avec l’équipe britannique de Manchester United. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, car un nouveau recrutement, après les nombreuses acquisitions du club (Sergio Ramos, Georginio Wijnaldjum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi), pourrait s’avérer plus compliqué que prévu.

D’après le quotidien espagnol Marca, l’arrivée de l’international français ne devrait pouvoir se faire qu’après le départ de plusieurs autres parisiens, à l’instar de Rafinha ou Ander Herrera, qui ne se sont pas vraiment illustrés au cours de la saison. La Pioche à Paris ? Peut-être demain, mais certainement pas aujourd’hui.