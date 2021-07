10h32: L'Euro féminin en Angleterre

Si ça se trouve, ce Final 4 à Londres c'est juste une répétition pour l'accueil de l'Euro féminin en 2022.

Et dans un an pile, on repart pour un autre EURO, cette fois 100% anglais 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼https://t.co/lni0miWTUL