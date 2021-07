Il est toujours en soin mais son état « est stable » selon sa famille. Agressé par une femme dans la nuit de jeudi à vendredi, l’attaquant du FC Lorient Yoane Wissa a été gravement blessé au visage. La suspecte aurait fait irruption à son domicile et lui aurait envoyé de l’acide dans les yeux. D'après L'Equipe, la femme soupçonnée de cette agression aurait été interpellée. La description donnée par le footballeur correspond parfaitement au profil d’une femme déjà recherchée dans une affaire de kidnapping d’un bébé.

Vendredi, quelques heures après l’agression de l’attaquant lorientais, une femme qui se présente comme assistante sociale accueille une mère et son enfant à Vannes. C’est le père, inquiet de ne pas voir sa femme et son bébé revenir qui alerte la police. Sa compagne est retrouvée dans une rue de Vannes, partiellement dévêtue et gravement brûlée à l’acide. Mais pas son bébé qui a été kidnappé par la fausse assistante sociale.

Une complice identifiée ?

Cette dernière a pu être identifiée grâce à l’appel émis depuis chez elle pour contacter les parents, précise L’Equipe. Elle a été hospitalisée d’office dimanche. Une deuxième femme, qui pourrait être sa complice a été interpellée.

Récemment papa d’une petite fille, l’attaquant congolais aurait pu être ciblé en raison du récent accouchement de sa compagne.