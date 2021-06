Le chemin est encore long pour Roger Federer. Le Suisse, en quête d’un 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon, s’est fait très peur dès son premier tour face à Adrian Mannarino, mardi soir. Il a finalement profité de l’abandon du joueur français au début du cinquième set pour passer. Mannarino s’est fait mal au genou droit dans l’avant-dernier jeu du 4e et n’a pas pu reprendre la partie.

« C’est horrible. Ça montre qu’un coup peut changer le cours d’une partie, a commenté Federer. Il aurait pu gagner. J’ai réussi à renverser un peu les choses au quatrième et j’aurais aimé voir si j’aurais pu le gagner normalement. »

Gasquet continue sa tournée des légendes

Le Suisse, qui a commis beaucoup de fautes directes (45 au total), a eu chaud. Il a remporté la première manche sans trop de difficultés, mais a ensuite permis à son adversaire de s’installer petit à petit dans le court. Mannarino a mené deux sets à un, avant le Suisse ne réagisse et que son adversaire ne se blesse, donc, sur un changement d’appui.

Au prochain tour, un autre Français attend Federer, en la personne de Richard Gasquet. Richie, demi-finaliste sur le gazon londonien en 2007 et 2015, n’avait plus passé un tour ici depuis 5 ans. C’est enfin chose faite grâce à sa victoire contre le Japonais Yuichi Sugita. Après avoir affronté Rafael Nadal à Roland-Garros, Gasquet continue sa tournée des légendes.

« C’est fabuleux pour moi parce que j’ai eu des périodes compliquées donc je suis heureux de pouvoir le rejouer sur certainement le plus grand court du monde, a-t-il réagi. Je pense qu’il y a des choses à faire et j’y vais très, très motivé pour essayer de gagner ce match. Adrian l’a embêté, donc c’est qu’il est moins bien qu’avant, mais moi aussi. On va voir, je vais essayer de faire un grand match. » On sera là pour voir ça Richard.